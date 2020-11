São Manuel iniciará cobrança efetiva e multas de estacionamento rotativo no dia 1º

Cliente pode adquirir o ticket eletrônico pelo aplicativo de celular, monitor ou pontos de venda

Da Redação

A Smart Azul, concessionária responsável pela gestão da exploração, apoio e monitoramento de vagas de Estacionamento Rotativo no Município de São Manuel, comunica aos usuários que a partir de 1º de dezembro de 2020 os veículos que não emitirem o ticket eletrônico, constatando a irregularidade, serão autuados com a TPU – Tarifa de Pós Utilização.

A TPU será gerada sempre que o veículo estacionar em uma vaga de Zona Azul e não efetuar a compra do ticket eletrônico no prazo de 15 minutos. O cliente pode adquirir o ticket eletrônico pelo aplicativo de celular, monitor ou pontos de venda. Após esse período, a TPU é emitida automaticamente e custará R$ 18. O prazo para o pagamento desta tarifa é de 24h úteis e poderá ser regularizado na sede da empresa, localizada na Rua Gomes de Faria, 526, Centro. Caso a TPU não seja regularizada dentro do prazo, será emitido um auto de infração pela Companhia de Trânsito de São Manuel, que resultará em multa e perda de pontos.

A empresa informa que os dois primeiros meses, período reservado para a campanha educativa, serviram como aprendizado e conscientização. Foram utilizados diversos canais de comunicação a fim de instruir os motoristas quanto à utilização dos estacionamentos Zonal Azul em São Manuel: anúncios em rádios, cartazes, folders impressos, folders eletrônicos, anúncios em redes sociais, grupos de Whatsapp, além dos monitores instruindo e orientando nas ruas abrangidas pelo sistema.

A utilização do aplicativo Smart Zona Azul continua crescendo. Foram mais de mil usuários cadastrados e downloads realizados, principal ferramenta para utilização das vagas de Zona Azul e a forma mais prática e rápida de adquirir os tickets eletrônicos. Além do aplicativo, os usuários foram instruídos para utilização dos parquímetros e foram cadastrados diversos pontos de venda