Acidente entre ônibus e caminhão tem mais de 20 mortes em rodovia da região

Colisão teria ocorrido após uma ultrapassagem entre dois ônibus

Da Redação

Colisão frontal entre um ônibus de fretamento e um caminhão provocou dezenas de feridos e vítimas fatais na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), que liga as cidades de Taquarituba e Taguaí, na região de Avaré. Fato ocorreu por volta das 6h30 desta quarta-feira, 25 de novembro.

Segundo relatos, dois ônibus trafegavam pela via quando um tentou a ultrapassagem. Foi neste momento que o coletivo com funcionários de uma fábrica de confecções se chocou contra uma carreta. O veículo ficou totalmente destruído. Alguns dos corpos ficaram entre as ferragens e a pista.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros trabalham no resgate das vítimas sobreviventes. Estima-se que mais de 20 vítimas teriam morrido.

Confira imagens do acidente: