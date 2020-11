Acidente entre ônibus e caminhão tem mais de 40 mortes em rodovia da região

Colisão teria ocorrido após uma ultrapassagem entre dois ônibus

Por Flávio Fogueral

Colisão frontal entre um ônibus de fretamento e um caminhão provocou dezenas de feridos e 41 vítimas fatais na Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho (SP-249), que liga as cidades de Taquarituba e Taguaí, na região de Avaré. Fato ocorreu por volta das 6h30 desta quarta-feira, 25 de novembro.

Segundo relatos, dois ônibus trafegavam pela via quando um tentou a ultrapassagem no quilômetro 172. Foi neste local que o coletivo com funcionários de uma fábrica de confecções se chocou contra uma carreta. O veículo ficou totalmente destruído, sendo que a carreta parou a mais de 50 metros da pista. Alguns dos corpos ficaram entre as ferragens e a pista.

Local do acidente:

Colisão teria ocorrido nas proximidades de uma curva da rodovia, que possui pista simples. A lateral esquerda do ônibus ficou totalmente destruída. O coletivo transportaria 50 passageiros vindos de cidades como Itaí, Taquarituba e Taguaí para trabalhar em uma fábrica.

A Polícia e o Corpo de Bombeiros trabalharam boa parte da manhã no resgate das vítimas sobreviventes e a retirada de 37 mortos no local.

Entre os feridos está o motorista do caminhão. Já o condutor do ônibus recebe cuidados médicos, sendo desconhecido seu estado de saúde. Onze passageiros feridos foram transferidos para hospitais de Taquarituba, Fartura e Taguaí.

Os corpos das vítimas fatais serão encaminhados ao Instituto Médico Legal de Avaré.

Governador determina ida de secretários ao local do acidente

Por determinação do Governador João Doria, o Coordenador da Defesa Civil do Estado, Coronel Walter Nyakas Júnior, e os Secretários de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, e de Saúde, Jean Gorinchteyn, estão a caminho de Taquarituba, região onde houve um grave acidente envolvendo um ônibus e um caminhão. Além de prestar solidariedade às vítimas e familiares, os secretários foram coordenar os resgates, assim como visitar os hospitais onde estão as vítimas, agilizar a liberação dos corpos e iniciar uma apuração sobre as causas do acidente.

Confira imagens do acidente:

Luto oficial

A Prefeitura de Taguaí decretou luto oficial de três dias devido ao acidente. O documento foi divulgado nas redes sociais, onde externam os sentimentos às famílias das vítimas.