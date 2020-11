Etecs abrem inscrições para Vestibulinho do primeiro semestre de 2021

Ingresso nas unidades será por meio de análise do histórico escolar

Da Redação

Quem quiser concorrer a uma vaga para estudar nas Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) no primeiro semestre de 2021 pode fazer a inscrição exclusivamente no site do Vestibulinho, a partir desta terça-feira (24) – o prazo vai até 14 de dezembro, às 15 horas. O valor da taxa é de R$ 19. O ingresso nas unidades será por meio de análise do histórico escolar, sem a realização de prova presencial ou online.

A mudança do critério se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que todas as atividades comecem de forma remota (online).

O Vestibulinho oferece 86.149 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

Novidades

Curso inédito – Próxima ao Porto de Santos, um dos mais importantes complexos de importação e exportação de mercadorias da América Latina, a Etec Escolástica Rosa passa a oferecer o novo curso técnico de Comércio Exterior, com 40 vagas no período da noite.

Curso técnico de Transações Imobiliárias online – Nova formação vai disponibilizar 400 vagas.

Novotec Integrado – A modalidade oferece dez novas opções

de Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em: Agropecuária, Eletroeletrônica, Eletrotécnica, Finanças, Informática, Manutenção Automotiva, Mecânica, Mecatrônica, Meio Ambiente e Prótese Dentária.

Diversidade de formações

Além das 47.196 vagas para os cursos técnicos concomitantes ou subsequentes ao Ensino Médio, oferecidos nas modalidades presencial, semipresencial e online, o candidato poderá escolher entre diversas opções do Ensino Integrado, que totalizam a oferta de 35.953 vagas, distribuídas entre as seguintes modalidades:

Ensino Técnico Integrado ao Médio (Etim)

Ao estudar o Ensino Médio e o Técnico juntos, em tempo integral, o estudante vai fortalecer seu aprendizado básico com as habilidades profissionais. São oferecidas 16.350 vagas.

Novotec Integrado

O candidato pode optar por duas modalidades de certificação, o Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional e o Ensino Médio com Qualificação Profissional. As 18.532 vagas estão distribuídas entre 36 cursos.

Outras 1.071 vagas estão destinadas à Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS). Nesta opção, o aluno poderá completar em cinco anos os Ensinos Médio, Técnico e Superior Tecnológico (são necessários seis anos para cursá-los separadamente). O ingresso neste Vestibulinho ocorre pelo Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional em um dos quatro cursos: Administração, Desenvolvimento de Sistemas, Logística

e Química.

Modalidades de Ensino Médio

As Etecs oferecem três opções de formação adequadas às orientações da Reforma do Ensino Médio: o Ensino Médio com ênfase em Linguagens, Ciências Humanas e Sociais (1.475 vagas); Ensino Médio com ênfase em Ciências Biológicas, Agrárias e da Saúde (435 vagas); e Ensino Médio com ênfase em Ciências Exatas e Engenharias (470 vagas).

Especialização de nível médio

O Vestibulinho disponibiliza ainda 300 vagas para o curso de Gestão de Projetos, na modalidade online. Outras 320 serão distribuídas por mais sete cursos presenciais: Desenvolvimento de Aplicativos para Smartphones; Enfermagem do Trabalho; Gestão de Energia; Gestão de Unidades de Alimentação e Nutrição; Logística Reversa; Panificação e Confeitaria; Radiocomunicação.

Inscrições

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deve fazer o upload legível do documento de identidade e atestado de escolaridade com discriminação das notas de Língua Portuguesa e Matemática das séries indicadas a seguir.

Para o Ensino Médio com a opção por itinerários formativos, Novotec Integrado, AMS, Técnico Integrado ao Médio

e primeiro termo do Técnico Integrado na modalidade EJA, os candidatos devem ter certificado de conclusão do Ensino Fundamental ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Além disso, precisam inserir as notas do oitavo ano do Ensino Fundamental de nove anos ou da sétima série do Ensino Fundamental de oito anos – as disciplinas devem ter sido concluídas até 31 de dezembro de 2019. As instruções para casos de reclassificação ou para quem não cursou tais séries estão na portaria disponível no site.

Aqueles que pretendem fazer o Ensino Técnico precisam ter concluído o Ensino Médio ou estar cursando a partir do segundo ano deste ciclo em 2021. O candidato que concluiu ou está cursando o ensino da EJA ou o Encceja deve ter o certificado de conclusão do Ensino Médio, declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre da EJA, ou ter dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA ou boletim de aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas. Para pessoas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016, certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente. As notas a serem avaliadas devem ser referentes ao nono ano do Ensino Fundamental de nove anos ou da oitava série do Ensino Fundamental de oito anos – as disciplinas devem ter sido concluídas até 31 de dezembro de 2019.

Aqueles que desejam fazer o curso de Especialização Técnica online precisam ter concluído o Ensino Médio e qualquer curso técnico ou superior. Para os presenciais, o candidato deve ter concluído o Ensino Médio e também ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível no site. Em ambos os casos, candidatos devem informar as notas obtidas na segunda série do Ensino Médio – as disciplinas devem ter sido concluídas até 31 de dezembro de 2019. As instruções para casos de reclassificação ou para quem não cursou tais séries também estão na portaria disponível no site.

Comprovação de notas

Para atestar a correção das notas informadas, os candidatos devem fazer, no momento da inscrição, o upload legível de um dos seguintes documentos:

Para candidatos aos cursos técnicos modulares e Ensino Médio nas três modalidades com ênfase, Novotec Integrado, AMS, Técnico Integrado ao Médio e primeiro termo do Técnico Integrado na modalidade EJA – Histórico escolar ou declaração escolar assinada por agente escolar da escola de origem. Para quem é ou foi aluno da rede municipal da cidade de São Paulo, Boletim Escolar Digital disponível no Portal do Aluno.

Para candidatos aos cursos de Especialização Técnica – Histórico escolar ou declaração escolar assinada por agente escolar da escola de origem. Para quem é ou foi aluno da rede municipal da cidade de São Paulo, Boletim Escolar Digital disponível no Portal do Aluno. Para alunos da rede estadual é possível enviar boletim digital, obtido via site da Secretaria da Educação (Seduc). Estudantes das Etecs do Centro Paula Souza (CPS) podem utilizar o boletim online emitido no Novo Sistema Acadêmico (NSA) ou no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga). Quem concluiu o Ensino Médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) deve inserir certificado de conclusão do Ensino Médio (frente e verso) expedido por órgão competente, contendo as notas finais de Português e Matemática ou equivalentes do Ensino Médio.

Para pessoas que realizaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016, certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio, expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente.

Prazos

A inscrição para o processo seletivo das Etecs deve ser feita no período de 24 de novembro até as 15 horas do dia 14 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br – confira aqui o calendário completo. Os interessados em concorrer a uma vaga devem preencher a ficha de inscrição eletrônica e imprimir o boleto bancário para pagamento da taxa de R$ 19. O valor deve ser pago em dinheiro, em qualquer agência bancária ou via internet, por meio do banco do candidato ou ainda pela ferramenta Getnet (pagamento com cartão de crédito), disponível na internet. O pagamento deve ser feito até 14 de dezembro.

No ato da inscrição para a primeira série do Ensino Médio, em todos os seus formatos, e no primeiro módulo do Ensino Técnico é possível colocar como segunda opção outro curso ou período desde que oferecido na mesma unidade para a qual o candidato vai se inscrever.

Este processo seletivo também oferece aos candidatos a possibilidade de se inscrever em mais de um curso, na mesma Etec ou classe descentralizada ou em unidades diferentes, mediante pagamento de nova taxa para cada inscrição que pretenda realizar.

A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica (ambos disponíveis em vestibulinhoetec.com.br) é de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.

Inclusão digital

Aos candidatos com dificuldade de acesso à internet para fazer sua inscrição no Vestibulinho, as Etecs vão disponibilizar computadores. Cabe aos interessados entrar em contato com a unidade para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção definidas no Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Inclusão social

O Sistema de Pontuação Acrescida concede bônus de 3% a estudantes afrodescendentes e de 10% a candidatos oriundos da rede pública. Caso o aluno se enquadre nas duas situações, obtém 13% de bônus.

É imprescindível que o candidato se certifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.