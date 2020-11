Hemocentro de Botucatu receberá doações de sangue para ajudar vítimas de tragédia em rodovia

A pessoa deverá procurar o Hemocentro para agendar a doação

Da Redação

Para auxiliar as vítimas sobreviventes do acidente em uma rodovia entre Taquarituba e Taguaí, que matou 40 pessoas na manhã desta quarta-feira (25), o governo do Estado tem solicitado a doação de qualquer tipo sanguíneo para o Hemocentro do Hospital das Clínicas de Botucatu, maior unidade referenciada pelo SUS.

A pessoa deverá procurar o Hemocentro para agendar a doação pelo telefone (14) 3811-6041 (ramal 240) ou pelo WhatsApp (14) 99624-7055 / (14) 99631-5650.

