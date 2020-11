IPTU 2021 tem prazos definidos em Botucatu; imposto começa a vencer em março

Botucatu teve modificações sobre o pagamento este ano pela pandemia de covid-19

Por Flávio Fogueral

Os mais de 70 mil contribuintes do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Botucatu já possuem as datas de vencimentos do tributo para 2021. Conforme decreto (nº12.123) emitido dia 6 de novembro e publicado no Semanário Oficial desta terça-feira, 24 de novembro, determina o calendário de pagamentos. Haverá correção de 2,40%, conforme projeção inflacionária.

Segundo o aprovado pelo Executivo Municipal, os vencimentos incidirão a partir de março (cota única e primeira parcela), seguindo por 30 de abril (2ª parcela), 31 de maio (3ª parcela), 30 de junho (4ª parcela), 30 de julho (5ª parcela), 31 de agosto (6ª parcela), 30 de setembro (7ª parcela), 29 de outubro (8ª parcela), 30 de novembro (9ª parcela) e 29 de dezembro (10ª parcela).

Neste ano o prazo para quitação do IPTU foi modificado por diversas vezes pela Prefeitura em virtude da pandemia de covid-19. Os contribuintes tiveram adiamentos para os meses seguintes. A única exceção será dezembro, que não terá adiamento. Expectativa é arrecadar R$ 31 milhões, que serão destinados da seguinte forma: 25% à Educação, 15% para a Saúde, e os 60% restantes o Município custeia a sua manutenção e aplica em obras diversas e convênios com o Estado e a União.

Segundo a Prefeitura, os índices de inadimplência do pagamento do IPTU são de 25 a 30% neste ano.

