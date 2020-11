Velório ocorre em dois ginásios e segue todos os padrões de distanciamento

Texto e fotos: Flávio Fogueral

A Prefeitura de Itaí preparou um forte esquema para o velório e sepultamento das vítimas do acidente que matou 39 moradores da cidade. Os primeiros corpos chegaram há poucos minutos, sendo velados em dois ginásios do município.

Devido a Pandemia de Covid-19, todas as homenagens de familiares são restritas e breves. As vítimas, em caixões lacrados, serão sepultadas no decorrer da noite.