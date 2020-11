Botucatu: câmeras flagram furto de carteira deixada dentro de carro

Prejuízo foi estimado em R$ 1400 de um representante comercial

Da Redação

Um homem foi flagrado ao furtar uma carteira dentro de um carro estacionado na Rua Coronel Fonseca, em frente a um estabelecimento comercial e nas imediações do Teatro Municipal.

O fato, ocorrido por volta das 18 horas do dia 25 de novembro, causou prejuízo em torno de R$ 1.400 ao motorista, que é representante comercial. O acusado do crime, um homem trajando bermuda, camiseta, boné e calçando chinelos, percebe que a porta do veículo não estava trancada para cometer o ato. Logo após levar a carteira com o dinheiro, sai caminhando pela Rua Curuzu. As vítimas fizeram Boletim de Ocorrência e a Polícia apura o caso.