Corrida de aventura é adiada em Botucatu após determinação da Prefeitura

Organização estima que a indefinição venha a causar prejuízo em torno de R$ 25 mil

Por Flávio Fogueral

Uma semana após a realização da edição 2020 do Brasil Ride, em Botucatu, e que reuniu centenas de ciclistas, a Prefeitura local decidiu recomendar que a etapa da Corrida Explore, prevista para 6 de dezembro, fosse novamente adiada. O fato foi confirmado pela organização, ressaltando que a motivação foi o aumento nos casos de covid-19 no município. São contabilizados mais de 3060 botucatuenses infectados desde o início da pandemia.

Segundo Guilherme Celso, diretor da Chelso Esporte & Business, empresa responsável pela organização, a etapa marcada para o início de dezembro contemplaria a prova Explore Noturna (inicialmente agendada para 14 de março) bem como a Explore diurna, cuja largada seria no Ginásio Municipal de Esportes, no Bairro Alto, e teria percurso de 5, 10, 21 e 35 quilômetros. Estavam inscritos 500 competidores para o evento. “Optamos pelo adiamento, tendo em vista o aumento no número de casos e precisamos ter ciência do que irá ocorrer a partir de segunda-feira (30) para definir sobre novas datas”, salientou.

O organizador referiu-se ao dia em que o governo do Estado definirá novas medidas de combate ao novo coronavírus, com possibilidade de retroceder nas fases de flexibilização. Botucatu está na Fase Amarela, o que acarreta algumas proibições. No entanto, decretos em âmbito local permitiram que eventos esportivos e culturais fossem realizados.

A recomendação para o adiamento partiu do secretário municipal de Saúde, André Spadaro, em e-mail enviado à organização da prova. A mesma avisou todos os competidores sobre o adiamento e frisou que a inscrição transferida para nova data sem custo adicional. Celso estima que a indefinição venha a causar prejuízo em torno de R$ 25 mil. O e-mail foi compartilhado com todos os inscritos.

A Prefeitura de Botucatu foi questionada sobre o adiamento da prova. As perguntas enviadas ao Poder Público, ” por que a Prefeitura determinou o adiamento da prova, tendo em vista que permitiu uma de ciclismo no final de semana?”, “De que forma o Poder Público e organizadores se articularam para sanar possíveis prejuízos? ” e “Quanto às demais provas esportivas e eventos do gênero na cidade, todos estão cancelados ou não terão permissão de realização?” tiveram apenas a resposta, via Secretaria de Comunicação, “em comum acordo com os organizadores foi decidido adiar a realização do evento”.

Nesta sexta-feira, 27 de novembro, Botucatu tinha 3069 infectados pela covid-19, com 52 mortos. Além disso, 11 munícipes estavam internados em hospitais e 139 em quarentena doméstica. As taxas de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) na rede pública era de 75% (18 de 24 leitos) e 20% (2 de 10 vagas) na rede privada.