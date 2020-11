Praça recém-inaugurada é alvo de pichação no Centro de Botucatu

Região possui diversas câmeras de monitoramento

Da Redação

Recém inaugurada junto com a obra de recuperação da Ponte do Salgueiro, a Praça Violetta Aparecida Damato Bursaca, na Rua Amando de Barros, amanheceu com pichações nos muros de divisa e em bancos instalados pela Prefeitura.

As frases fazem contestação política e o banco de concreto está pintado de vermelho.

Em Botucatu a lei número 4318/2002 “dispõe sobre a proibição de inscrição, pichação, colocação de propagandas, cartazes e similares em bens públicos do município de Botucatu e dá outras providências”.