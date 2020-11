Provas do Encceja 2020 serão aplicadas em janeiro de 2021, informa edital

Podem se inscrever jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade recomendada

As inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 vão de 11 até o dia 22 de janeiro, e as provas estão previstas para serem aplicadas no dia 25 de abril, conforme edital divulgado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), nessa quinta-feira (26).

Podem se inscrever jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade recomendada para cada etapa de ensino, desde que tenham, no mínimo, 15 anos completos para o ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos no caso do ensino médio, na data de realização do exame.

Inscritos na edição de 2019 que não puderam comparecer no dia da prova têm entre os dias 14 e 20 de dezembro para justificar a ausência. A justificativa dos inscritos que não compareceram é obrigatória para a inscrição no Encceja 2020.

Caso não justifique a ausência na edição anterior ou tenha a solicitação de justificativa reprovada, o inscrito deverá ressarcir ao Inep o valor de R$ 40, por meio de GRU Cobrança, que poderá ser paga em qualquer banco, casa lotérica ou agência dos Correios, obedecendo aos critérios estabelecidos por esses correspondentes bancários.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos foi realizado, pela primeira vez, em 2002, para aferir competências, habilidades e conhecimentos de jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada. O exame é realizado pelo Inep, responsável pela aplicação, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. Já a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade das secretarias de Educação e dos institutos federais de Educação, Ciência e Tecnologia que firmam Termo de Adesão ao Encceja.

