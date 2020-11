Novembro Laranja traz conscientização sobre problemas auditivos

Dados da OMS apontam que 278 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com zumbido nos ouvidos

Da Redação

Além de ser marcado pela conscientização sobre os cuidados com a saúde masculina, o mês de novembro também traz um alerta importante em relação à audição da sociedade. Denominada Novembro Laranja desde 2014, a campanha nacional de alerta ao zumbido visa conscientizar a população em relação ao aumento de problemas no ouvido em todas as faixas etárias.

Dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 278 milhões de pessoas em todo o mundo sofrem com zumbido nos ouvidos, 28 milhões somente no Brasil. O diagnóstico precoce e o tratamento adequado a este problema podem oferecer uma melhor qualidade de vida aos pacientes.

Segundo o médico otorrinolaringologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) Dr. Norimar Hernandes Dias, há vários tipos de zumbido, como chiado, apito ou motor, e este problema pode ter origem nas orelhas interna, média ou externa. “A percepção e manutenção do sintoma, assim como o incômodo que afeta o paciente, dependem de conexões com o sistema nervoso central. A maior parte destes pacientes tem algum grau de perda auditiva, entretanto muitos percebem somente o zumbido”.

O zumbido pode surgir na vida das pessoas por diversas causas, desde genéticas, alimentares, passando por doenças pré-existentes e pelo estilo de vida profissional e pessoal. Por isso, o atendimento personalizado e individualizado é importante para a definição do tratamento. “A consulta com um otorrinolaringologista vai determinar, a partir de exames físicos, quais os exames necessários para esclarecer o diagnóstico e decidir o melhor tratamento para cada paciente”, enfatiza.

Algumas práticas simples são fundamentais para prevenir o surgimento do zumbido: não se expor a sons elevados, ter uma alimentação saudável, monitorar a ansiedade, controlar doenças sistêmicas (hipertensão, diabetes, colesterol) e realizar atividades físicas regularmente.

Para Dr. Norimar, a lembrança da saúde auditiva no mês de novembro deve se estender para os outros meses do ano. “É necessário conscientizar as pessoas que o zumbido é um sinal de alerta e, diante desse sintoma, deve-se agendar uma avaliação médica, de preferência com o otorrinolaringologista, para um melhor diagnóstico”, encerra.