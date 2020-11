Botucatu: carro capota na Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu

Equipe de resgate esteve no local, mas não nenhum dos ocupantes teve ferimentos graves

Do Leia Notícias

Um carro capotou na tarde deste domingo, 29, na Rodovia Marechal Rondon, em Botucatu.

De acordo com informações, um Fiat Uno, com três ocupantes, com placas de Botucatu, foi “fechado” por outro veículo, no sentido Botucatu – São Manuel, saiu da pista e capotou, parando próximo ao Hotel Bekassin.

Segundo testemunhas, a equipe de Resgate da Rodovias do Tietê esteve no local, mas não nenhum dos ocupantes teve ferimentos graves.