4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação de Botucatu: inscrição para exposição de banners é prorrogada para 7 de dezembro

Banners devem apresentar ideias inovadoras na solução de problemas e seus respectivos impactos na sociedade

Da Redação

As inscrições para exposição de banners na 4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu foram prorrogadas até o próximo dia 7 de dezembro. Esta mesma data também é o prazo final para manifestar interesse em participar dos estandes virtuais do evento.

Os banners devem apresentar ideias inovadoras na solução de problemas e seus respectivos impactos na sociedade. Já os estandes serão espaços para que empresas e instituições do ecossistema de inovação de Botucatu e região possam apresentar produtos ou serviços.

Todos os detalhes para submissão de cada uma destas modalidades estão descritas em edital no site: parquebtu.org.br.

Sobre a Rodada

A 4ª Rodada de Empreendedorismo e Inovação do Parque Tecnológico Botucatu acontece de 8 a 10 de dezembro, no formato online e 100% gratuito.

Contará com a participação de autoridades governamentais, entidades que representam empresas e instituições envolvidas com tecnologia, empreendedorismo e inovação.

A ideia é provocar debates em torno dos desafios, oportunidades e expectativas geradas a partir do momento adverso que estamos vivendo.

O último dia do evento marcará também o encerramento do programa Desafio Empreenda Botucatu / Escola de Inovadores 2020.