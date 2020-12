Adolescente escapa de sequestro no Santa Maria

Vítima foi abordada por um homem usando máscara e boné

Da Redação

Um caso de tentativa de sequestro foi registrado na tarde desta segunda-feira, 30 de novembro, na região do Santa Maria, em Botucatu. A vítima seria uma adolescente de 12 anos.

Segundo relato da mãe, a vítima voltava de um mercado no bairro, quando estaria em uma rua próxima de sua casa quando o motorista de um carro de cor preta (ela não soube identificar modelo ou marca) com as placas pintadas, ofereceu carona. A mesma recusou, dizendo que já estava próxima se seu destino.

O homem, que usava boné e máscara preta, insistiu, sendo que a adolescente agradeceu a oferta e tornou a recusar. Nisso, virou e continuou a caminhar. O motorista então tentou puxar a vítima, que conseguiu se desvencilhar e correu até a casa.

A mãe relata ter acionado a Guarda Civil Municipal (GCM) em duas oportunidades e não foi atendida. A Polícia Militar foi acionada e fez ronda pela região.