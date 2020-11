Sabesp informa que abastecimento de água em Botucatu deve se normalizar durante o dia

Escassez teve maior incidência na região Norte, com mais de 50 mil habitantes

Da Redação

Diversos bairros de Botucatu enfrentaram interrupção no fornecimento de água durante todo o domingo, 29 de novembro. A escassez teve maior incidência na região Norte, com mais de 50 mil habitantes.

Conforme a companhia, problemas na adutora que abastece os reservatórios do Jardim Eldorado e Cohab, é que ocasionou a falha e que os serviços de manutenção ocorreram durante toda a noite. Foi detectado um novo vazamento. Os reparos devem ser concluídos ainda pela manhã e a normalização do abastecimento somente à noite.

Em nota, Sabesp “reforça o pedido de uso consciente da água e que a população evite desperdícios, já que as altas temperaturas têm apresentado reflexos no aumento do consumo de água pela população”.

A Sabesp segue à disposição pelos canais de atendimentos aos clientes: telefones 195 e 0800 055 0195 (ligações gratuitas), pela Agência Virtual no site www.sabesp.com.br, ou pelo aplicativo da Sabesp para Android e iOS.