Tragédia em Taguaí: morre a 42ª vítima de batida entre ônibus e caminhão

José Paulo Luiz estava internado em Avaré e foi a 42ª vítima do acidente, registrado na última quarta-feira (25)

Do G1

Morreu neste domingo (29) mais uma vítima do acidente entre um caminhão e um ônibus que deixou mais de 40 mortos em Taguaí (SP).

José Paulo Luiz estava internado em Avaré e foi a 42ª vítima do acidente, registrado na última quarta-feira (25).

O ônibus e o caminhão colidiram na manhã de quarta-feira (25), por volta das 7h, no km 172 da Rodovia Alfredo de Oliveira Carvalho. Mais de 40 pessoas morreram no local.

No ônibus, que pertence à empresa Star Viagem e Turismo, estavam cerca de 50 trabalhadores de uma empresa têxtil. Segundo a Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o veículo não tinha autorização para circular.

Após o acidente, o caminhão do tipo bitrem (com capacidade maior de carga), que carregava esterco, invadiu uma propriedade rural. O motorista do veículo chegou a ser levado ao pronto-socorro de Fartura, mas morreu na unidade.

Ao G1, a companheira do caminhoneiro informou que ele não tinha habilitação para dirigir caminhão, tinha apenas habilitação provisória para carro e, por isso, levava outro caminhoneiro junto nas viagens.

“Com a colisão uma parte da carroceria do caminhão se desprendeu, foi para o lado do ônibus. Ela ocasionou um grave dano na lateral do ônibus e infelizmente levando a óbito tantas pessoas. Foram arrancados bancos, vítimas com membros decepados, vítimas machucadas”, afirmou Daniel Aparecido Demétrio, capitão da Polícia Militar.

“Algumas vítimas foram projetadas para fora do ônibus, algumas estavam no interior do veículo e outras ficaram presas nas ferragens e nos bancos do ônibus também, o que dificultou a retirada. Mas tivemos cautela para que não houvesse maiores danos nos corpos”, disse o tenente do Corpo de Bombeiros, Carlos Alexandre Prandini.

A maioria das 41 vítimas foi velada em ginásios de Itaí. As prefeituras de Taguaí e Itaí decretaram luto oficial por três dias.