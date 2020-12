Enem PPL 2020: MEC abre inscrições para ao exame

Os responsáveis pedagógicos têm até 11 de dezembro para realizar o cadastro dos interessados

Da Agência Educa Mais Brasil

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade ou sob medida socioeducativa que inclua privação de liberdade (Enem PPL) 2020 já estão abertas. Os responsáveis pedagógicos têm até 11 de dezembro para realizar o cadastro dos interessados, por meio do sistema. O edital do Enem PPL 2020 foi publicado no dia 9 de novembro e as provas serão aplicadas em 23 e 24 de fevereiro de 2021.

Os órgãos de administração prisional e socioeducativa tiveram até a última sexta-feira, 27, para encaminhar o ofício de adesão por e-mail, firmando parceria com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

No documento também foi indicado um responsável pedagógico que irá fazer toda operação, desde a inscrição, até a conferência dos resultados e aplicação para o ensino superior, se for o caso.

Assim como o Enem regular, essa modalidade da avaliação também tem o objetivo de avaliar o desempenho dos participantes que concluíram o ensino médio e, com o desempenho final, pleitear o acesso ao ensino superior por meio de programas como Sisu, Prouni e Fies.

Medidas de prevenção em relação ao coronavírus

Todos os participantes e os profissionais envolvidos na aplicação da prova devem fazer uso obrigatório de máscara de proteção. As unidades devem fornecer frascos de álcool em gel, realizar a higienização das salas antes da realização das provas e assegurar o distanciamento social entre os participantes.