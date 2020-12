Veja o resultado dos pedidos de redução e isenção de taxas das Etecs e Fatecs

No primeiro semestre de 2021, o ingresso nas Etecs e Fatecs será por análise de histórico escolar

Já estão disponíveis na internet as listas dos contemplados com redução da taxa de inscrição do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e da isenção e redução da taxa do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) – os valores integrais são de R$ 19 e R$ 39, respectivamente. Quem receber um dos benefícios deve fazer a sua inscrição a partir desta terça-feira (1º).

No primeiro semestre de 2021, o ingresso nas Etecs e Fatecs será por análise de histórico escolar, sem prova presencial ou online. A mudança do critério de seleção se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado de São Paulo e autoridades sanitárias, visando preservar a saúde dos candidatos, e observando as notas atribuídas aos estudantes antes da pandemia. A previsão é de que as aulas comecem de forma remota (online).

Inscrições para o Vestibulinho

O processo seletivo das Etecs para o primeiro semestre de 2021 oferece 86.149 vagas, distribuídas entre os Ensinos Médio, Técnico, Integrado e Especialização Técnica. As vagas são destinadas às Etecs e às classes descentralizadas (unidades que mantêm um ou mais cursos, sob a administração de uma Etec) por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

As inscrições vão até 14 de dezembro, até 15 horas, exclusivamente pelo site vestibulinhoetec.com.br. A leitura atenta do Manual do Candidato e o preenchimento da ficha de inscrição eletrônica (ambos disponíveis no site) são de responsabilidade exclusiva do candidato ou de seu representante legal (pai, mãe, curador ou tutor), quando menor de 16 anos.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4071 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-772 2829 (demais localidades) e em vestibulinhoetec.com.br.

Inscrições para o Vestibular

Já as Fatecs oferecem 17.960 vagas, distribuídas entre 84 cursos superiores tecnológicos gratuitos, em todas as regiões do Estado – aumento superior a 15% em relação ao primeiro semestre de 2020 (15.565 vagas).

O total de vagas inclui 1.880 para a modalidade EaD, em 47 polos de aprendizagem. O período de inscrição vai até 15 de dezembro, até 15h, somente pelo site. Confira todos os detalhes no Manual do Candidato.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou em vestibularfatec.com.br.

Inclusão digital

Tanto Etecs quanto Fatecs vão disponibilizar computadores online aos candidatos que tiverem dificuldade de acesso à internet para fazer a sua inscrição. Os interessados devem entrar em contato com a unidade para verificar data e horário de atendimento. Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Inclusão Social

O Sistema de Pontuação Acrescida do Centro Paula Souza concede acréscimo de pontos à nota final do processo seletivo das Etecs e Fatecs, sendo 3% a estudantes afrodescendentes e 10% a oriundos da rede pública. Se o candidato estiver nas duas situações, recebe 13% de bônus.

É imprescindível que o candidato se certifique se realmente tem direito à pontuação acrescida, pois a matrícula não poderá ser realizada e a vaga será perdida caso as informações não atendam às condições estabelecidas em sua totalidade.

Sobre o Centro Paula Souza – Autarquia do Governo do Estado de São Paulo vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o Centro Paula Souza (CPS) administra as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) e as Escolas Técnicas (Etecs) estaduais, além das classes descentralizadas – unidades que funcionam com um ou mais cursos, sob a supervisão de uma Etec –, em cerca de 300 municípios paulistas. As Etecs atendem mais de 212 mil estudantes nos Ensinos Técnico, Integrado e Médio. Nas Fatecs, o número de matriculados nos cursos de graduação tecnológica supera 89 mil alunos.