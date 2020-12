Central telefônica do Corpo de Bombeiros passará a atender em Bauru

Tal modificação atende ao Decreto n° 65096 de 28 de julho que trata da reestruturação da PM



Da Redação

A população que precisar contatar o Corpo de Bombeiros para alguma emergência por meio do telefone 193, sentirá algumas mudanças no sistema. Desde 16 de novembro o serviço passa a ser feito desde Bauru, devido à incorporação do Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (COBOM), que passa a ser integrado ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).

Tal modificação atende ao Decreto n° 65096 de 28 de julho de 2020 que trata da reestruturação da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que aborda também a descentralização do Comando de Bombeiros do Interior, que até então era na capital paulista para os municípios de Bauru, Campinas e Guarujá, aproximando o Comando estadual dos problemas do interior.

Com isso, as chamadas para ocorrências, que eram atendidas nos próprios municípios (como o caso de Botucatu), passam para Bauru. “Acreditamos que a única favorecida com essas mudanças é a população que contará com um

atendimento ainda mais rápido, preciso e eficiente”, frisa o capitão Edson Winckler Filho, comandante do Comandante do 5º Subgrupamento de Bombeiros, vinculado ao 15º Grupamento de Bombeiros em Botucatu.

Segundo ele, quando a chamada é atendida em Bauru, o responsável pelo atendimento colherá as informações e despachará pelo Sistema Operacional da Polícia Militar para o município em questão. Nisso, os bombeiros visualizarão os dados da ocorrência para o despacho da viatura. No entanto, será preciso que a população passe as informações com o máximo de precisão, contendo endereço correto e pontos de referência.