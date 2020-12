Hospital das Clínicas tem duas altas de pacientes recuperados da covid-19; mas ocupação de UTI sobe para 70%

Segundo a unidade, os pacientes são do sexo masculino, de 38 e 40 anos respectivamente

Da Redação

Mais dois botucatuenses receberam alta nesta quarta-feira, 2 de dezembro, após tratamento contra a covid-19. Ambos estavam no Hospital das Clínicas de Botucatu, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Segundo a unidade, os pacientes são do sexo masculino, de 38 e 40 anos respectivamente. Com isso, são 197 pessoas tratadas no local que foram recuperadas da doença. Botucatu chega a 2984 pessoas curadas do novo coronavírus entre 3195 casos confirmados desde o início da pandemia.

No entanto, a ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) teve alta passando de 66% para 70% em 24 horas. Isso representa que 17 das atuais 24 vagas estão em uso. O número de oferta de leitor em UTI foi reduzido devido a determinação do Ministério da Saúde.

Além disso, a enfermaria exclusiva de covid-19 está com 22% das cem vagas em uso.