Índice de candidatas eleitas em 2020 no Estado chega a 15,4%

Da Redação

O índice de mulheres eleitas no pleito municipal de 2020 subiu pouco mais de três pontos percentuais em comparação com o de 2016, chegando a 15,40% do total. O número ainda é bem inferior, no entanto, à porcentagem total de mulheres que saíram candidatas (33,50% entre os registros de candidatura considerados aptos), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Estado de São Paulo recebeu 93.703 pedidos de registro de candidatura nas Eleições 2020, entre os cargos de prefeito, vice-prefeito e vereador, dos quais 90.222 foram considerados aptos pela Justiça Eleitoral. Desses, 33,50% vieram de mulheres, sendo que 15,40% delas foram eleitas.

A porcentagem maior das vitórias femininas veio nas Câmaras Municipais, com 1.055 vereadoras eleitas para mandatos que se iniciam em 2021, diante de 5.637 homens, o equivalente a 15,76%.

A participação das mulheres na chefia do Poder Executivo municipal ainda será pequena. Dos 598 prefeitos eleitos em primeiro turno, 58 (9,69%) são mulheres. Em segundo turno, venceram a disputa às Prefeituras neste domingo (30) outros 16 candidatos, sendo duas mulheres: Raquel Chini (PSDB), em Praia Grande, e Suéllem Rosim (Patriota), em Bauru.

O número de municípios no Estado é de 645, mas ainda há candidaturas vencedoras com o registro sub judice, o que influencia na comparação de todos os dados. Ainda houve 103 vice-prefeitas eleitas em primeiro turno, além de seis no segundo (em Diadema, Limeira, Mauá, Mogi, São Vicente e Taubaté).

Comparando-se os dados com as eleições municipais de 2016, verifica-se um aumento de candidatas eleitas, visto que o índice anterior havia sido de 12,30%. Na ocasião, 65 prefeitas e 855 vereadoras conquistaram mandato, além de 95 vice-prefeitas.