Botucatu: médica fica ferida em capotamento na saída da Unesp

Uma mulher ficou ferida após um capotamento na noite desta quinta-feira, 03, na saída do campus da Unesp, em Rubião Júnior, em Botucatu.

De acordo com informações passadas, a vítima é uma médica, que teve ferimentos leves. Ela foi socorrida pela equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros e levada ao Pronto Socorro do Hospital das Clínicas.

Foi necessário cortar o teto do veículo para retirar a mulher. Não foram divulgados o nome da vítima e o motivo do capotamento do Hyundai HB20, com placas de Belém-PA.