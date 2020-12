Botucatu: polícia flagra tentativa de tráfico nas proximidades do Shopping

Foram encontrados 4 tijolos de maconha em um veículo no estacionamento do centro de compras

Da Redação

Um caso de tráfico de entorpecentes foi registrado pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira, 2 de dezembro, no entorno do Shopping Botucatu, na Vila Real. Duas pessoas, que não tiveram as identidades reveladas devido à Lei de Abuso de Autoridade, foram presas.

Consta que durante patrulhamento pela Vila Real, policiais militares viram um Volkswagen Voyage prata trafegando pela Avenida Marginal quando, em determinado momento, os ocupantes fecharam os vidros que possui película de proteção, o que dificultou a identificação dos ocupantes. Foi então que o veículo suspeito entrou nas dependências do shopping e foi estacionado. Durante minutos ninguém saiu do carro, o que motivou abordagem policial. Os ocupantes tentaram ainda fuga com o veículo, mas o motor apresentou falha de ignição.

Os policiais não encontraram nada em posse dos dois homens mas, em busca pelo interior do carro, verificaram que havia quatro tijolos de maconha sob o assoalho no banco do passageiro. Um dos acusados confirmou que o entorpecente era de sua propriedade e que o produto estava ali para negociar a mesma com uma mulher por R$ 1.600 o quilo. Não informou a identidade da mesma, mas a comercialização ocorreria no shopping.

O acusado disse ainda que em sua residência havia mais drogas prontas para venda. Policiais foram até à Rua Manoel das Neves Pinhão, na Cohab 1, onde encontraram sob um móvel três sacolas plásticas com maconha, seis porções de cocaína embaladas, além de R$ 1.449 em espécie.

Diante do flagrante, motorista do carro e o proprietário das drogas foram detidos e encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Itatinga.