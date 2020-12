Hospital das Clínicas promove quarta edição do Ilumina HC

Evento será no formato drive-thru e contará com show de luzes por projeção mapeada

Da Redação

Desde o ano de 2017, a celebração do Natal no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) é marcada por luzes, sons, músicas e por muita esperança aos servidores, pacientes e acompanhantes que passam o período de final de ano no Hospital.

Mesmo em meio aos desafios de um ano atípico como 2020, os laços continuam ainda mais fortes e, por isso, a quarta edição do Ilumina HC será diferente no formato por conta da pandemia da COVID-19, mas grandioso na emoção e na celebração da vida. A ideia é valorizar sempre a nossa capacidade de superação, reanimando a esperança por dias melhores.

Por meio de um show de luzes, a fachada do prédio principal do Hospital contará a história vivida por todos nós em 2020 utilizando um dos recursos mais modernos da atualidade, a projeção mapeada – um recurso que permite projetar diversos conteúdos nos mais variados espaços. Neste ano, o formato do evento será drive-thru.

Além disso, o Ilumina HC terá uma versão exclusiva para pacientes internados, com a apresentação de um vídeo do Coral Ilumina, formado por servidores do HCFMB. A ação será realizada neste sábado, 5.

Segundo a diretora de Assistência do HCFMB e uma das idealizadoras da campanha, Dr.ª Erika Paiva Ortolan, o evento representa um momento especial para toda a comunidade. “O Ilumina HC é preparado com muito carinho, pois representa a humanização pela qual trabalhamos todos os dias no nosso HC. Mesmo à distância, o evento representa a confraternização de pacientes, nossos funcionários e suas famílias, mostrando que o HC é de todos e, por isso, deve ser construído por todos nós diariamente”, finaliza.

IV Ilumina HC

17 de dezembro – 19h

Formato drive-thru – Aberto ao público

Local: Câmpus da Unesp Rubião Júnior – em frente ao prédio da Administração do HCFMB