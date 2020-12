Maconha é apreendida em pães de forma e pacote de fumo

No primeiro flagrante, a equipe apreendeu 110 gramas da droga

Agentes de segurança da Penitenciária “Orlando Brando Filinto” de Iaras apreenderam, nesta terça-feira (1), porções de maconha escondidas em pães de forma e em pacote de fumo. Ao todo, foram realizados três flagrantes, durante vistoria em encomendas enviadas por Sedex pela mãe, irmão e esposa dos presos.

A descoberta se deu durante procedimento de revista em produtos que chegam pelos Correios aos reeducandos. A vistoria ocorreu, inclusive, na presença dos destinatários.

No primeiro flagrante, a equipe apreendeu 110 gramas da droga, nas encomendas enviadas pela mãe do detento. As outras duas apreensões contabilizaram 123 e 118 gramas de maconha cada, enviadas pelo irmão e esposa dos sentenciados, respectivamente.

INVESTIGAÇÃO

A unidade registrou boletim de ocorrência para investigação da Polícia Civil. Também foi instaurado procedimento disciplinar para apurar a cumplicidade dos presos que receberiam as drogas.