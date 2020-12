Botucatu: estagiária sofre queda e fica gravemente ferida em local de exames para Covid

Segundo informações, mulher teria passado mal antes da queda

Do Leia Notícias

Uma estagiária da Prefeitura, de 20 anos, que estaria trabalhando na realização de exames de Covid-19, na Escola Cardosinho, sofreu um grave acidente nesta sexta-feira, 04, no local de trabalho.

De acordo com informações passadas à reportagem, ela teve um mal-estar, que ocasionou em uma queda de uma escadaria, dentro da escola, e bateu fortemente a cabeça no chão. Pessoas que estavam no local relataram que havia bastante sangue.

A jovem, que é técnica em enfermagem, foi socorrida e, informações iniciais, apontam que teve traumatismo craniano, com afundamento do crânio.

Testemunhas disseram que pediram que os exames fossem suspensos, mas a decisão da Secretaria de Saúde foi pela continuação, o que gerou revolta em algumas pessoas que procuraram a reportagem.

Ela recebeu os primeiros-socorros de profissionais de saúde que estavam no local até a chegada da equipe do SAMU.

Em nota, a Prefeitura de pronunciou sobre o ocorrido:

“A estagiária sofreu um mal estar, ocasionando sua queda. Foi atendida inicialmente pelas enfermeiras no local até a chegada do SAMU que a removeu para o Hospital das Clínicas. A Prefeitura oferecerá o apoio necessário a paciente. Após sua remoção as testagens seguiram normalmente, conforme agendamentos”.