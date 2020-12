Botucatu: inaugurado Centro de Pesquisa em Sustentabilidade da Unesp

Espaço será vinculado ao Departamento de Proteção Vegetal da Faculdade de Ciências Agronômicas

Da Redação

No dia 3 de dezembro, o professor Sandro Roberto Valentini, reitor da Unesp, inaugurou na Fazenda Experimental Lageado, em Botucatu, o Centro de Pesquisa em Sustentabilidade Agrícola com Plantas Geneticamente Modificadas, vinculado ao Departamento de Proteção Vegetal da Faculdade de Ciências Agronômicas (FCA) da Unesp.

O professor Wilcken, diretor da FCA, fez questão de agradecer os envolvidos na iniciativa, em nome da Faculdade. “Para que esse projeto se tornasse realidade, tivemos o apoio da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa da Unesp, Financiadora de Estudos e Projetos, a Finep, e a Fundunesp. Agradeço especialmente o envolvimento e o empenho da equipe comandada pelos professores Raetano e Regiane”.

O professor Graeff, pró-reitor de Pesquisa, também fez uso da palavra para agradecer. “Agradeço muito a Fundunesp, na pessoa do professor Furtado, que foi fundamental para o gerenciamento desse projeto. Agradeço especialmente a professora Ana Paula Rosifini Alves Claro, que conduziu, ao lado de outras pessoas da nossa equipe, um trabalho bastante intenso da Pró-Reitoria de Pesquisa junto à Finep para viabilizar vários projetos da Unesp num momento de crise como o atual. É um investimento muito significativo em pesquisa, numa área de fundamental importância como o controle biológico de pragas, que tem chamado a atenção do setor privado. Parabéns ao grupo de pesquisadores que liderou essa iniciativa”.

O reitor da Unesp também comemorou a inauguração do Centro. “É uma satisfação participar de uma inauguração que representa mais uma melhoria de infraestrutura para grupos de excelência da Unesp. Juntamente com a USP e a Unicamp, nossa universidade compõe o melhor grupo formador de recursos humanos em nível de graduação e pós-graduação do país. Essa melhoria de infraestrutura, com apoio da Finep, certamente resultará em mais qualidade na formação dos alunos. Agradeço a equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e fico feliz pelo reconhecimento da Finep da importância dos estudos desenvolvidos aqui. Agradeço a FCA na pessoa do professor Wilcken, por ser uma unidade universitária que tem uma alta densidade na qualidade das pesquisas produzidas e por estar enfrentando a crise de frente. Esse momento prova nossa capacidade de resiliência e de superar desafios”.

A solenidade contou com a presença dos professores Carlos Frederico de Oliveira Graeff, pró-reitor de Pesquisa da Unesp; Gladis Massini-Cagliari, pró-reitora de Graduação; Carlos Frederico Wilcken, diretor da FCA; Dirceu Maximino Fernandes, atual vice-diretor e diretor eleito da FCA; Caio Antonio Carbonari, vice-diretor eleito da FCA; Edson Luiz Furtado, diretor-presidente da Fundunesp; Ana Paula Rosifini Alves Claro, assessora da Pró-Reitoria de Pesquisa; José Paes de Almeida Nogueira Pinto, assessor do Gabinete da Reitoria; Celso Antonio Rodrigues, diretor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp; Maria Cristina Pereira Lima, diretora da Faculdade de Medicina da Unesp; Cesar Martins, diretor do Instituto de Biociências da Unesp, além dos docentes responsáveis pelo Centro de Pesquisa: professores Regiane Cristina Oliveira de Freitas Bueno e Carlos Gilberto Raetano.