Botucatu Luz 2020: praças começam a ser acesas no domingo

Não haverá evento de lançamento das luzes e apresentações culturais

No domingo, 6 de dezembro, começam a ser acesas as primeiras praças decoradas para o Botucatu Luz 2020. Como já virou tradição na Cidade, praças serão iluminadas especialmente para o Natal em parceria com empresas de Botucatu.

Devido a pandemia do novo coronavírus, não haverá evento de lançamento das luzes e apresentações culturais, e também o número de praças iluminadas será reduzido. Serão iluminados os seguintes locais: Praça Rubião Júnior, Catedral, Pinacoteca, Izabel Arruda, Prefeitura, Praça dos Bombeiros, Espaço Cultural e Cardosinho.

A primeira a ser acesa será a Catedral, seguida da Pinacoteca e Rubião Júnior.

A iluminação do Natal deste ano é feita em parceria com empresas do município.