Botucatu: ocupação da UTI Covid no Hospital das Clínicas volta a subir e atinge 79%

Nas últimas 24 horas, não foram registradas altas hospitalares e não houve nenhum óbito de pacientes

Do Leia Notícias

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB) atualiza suas principais informações referentes à COVID-19 desta sexta-feira, 4 de dezembro.

Nas últimas 24 horas, não foram registradas altas hospitalares e não houve nenhum óbito de pacientes com diagnóstico confirmado de COVID-19, internados no HCFMB. Dos 24 leitos disponíveis para pacientes com Covid, 19 estão ocupados por pacientes de Botucatu e Região.

Segue abaixo tabela atualizada com número de pacientes internados (casos suspeitos e confirmados) em enfermarias e UTI do HC, além das altas e óbitos confirmados, desde o início da pandemia.