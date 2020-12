Festival literário de Lençóis Paulista será 100% online este ano

O FILLP acontece de 8 a 11 de dezembro no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti

Da Redação​

Tudo pronto para a realização da 12º edição do Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista (FILLP 2020) e nem a pandemia da COVID-19 impediu a realização de um dos maiores festivais literários do País. A abertura será feita pela Orquestra Municipal “Agostinho Duarte Martins” de Sopros de Lençóis Paulista, com as participações de Eduardo Santhana, Ingrid Justino, Matheus Lessa, Ana Clara Ranzani e Ana Kelly, no dia 8 de dezembro. Antes da apresentação da Orquestra, haverá uma cerimônia de abertura com as falas de autoridades e patrocinadores.

O FILLP acontece de 08 a 11 de dezembro no Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, e por conta da pandemia do novo coronavírus, será realizado de forma online. Serão quatro dias onde a literatura, a música, o teatro, a poesia e as contações de histórias se integram em um único evento. O patrono desta edição será Ênio Romani, poeta lençoense que traz o campo como tema das suas palavras.

Todo o evento será exibido pelo Facebook e Youtube da Prefeitura, de Secretaria de Cultura de Lençóis Paulista e também do FILLP. E não perdendo a essência, mesmo sendo online, o evento contará mais uma vez com tradução simultânea em Libras.

O desafio dessa edição está na realização inteiramente online, mas a organização do FILLP se preocupou com todos os detalhes para que os internautas possam aproveitar as inúmeras atrações programadas no conforto de suas casas. “O FILLP se tornou , nos últimos quatro anos, em um dos maiores festivais literários do Brasil. Creio que neste ano, com suas atividades sendo transmitidas de forma online, vai permitir que um número maior de pessoas possa prestigiar a programação”, destacou Marcelo Maganha, Secretário de Cultura do município. Ele ressalta ainda que será entregue um livro autoral, escrito para o Festival e destinado para cada criança da pré-escola, fundamental 1 e 2 das escolas municipais de Lençóis Paulista. O livro se chama “A Vida no Campo”, escrito por Eduardo Santhana e Julinho Sertão.

Para Sabrina de Branco, gerente sênior de Comunicação, Relações Corporativas e Sustentabilidade da Bracell, a educação é tema que se destaca dentre os pilares de atuação social da Bracell. “Acreditamos no poder transformador da educação e somamos esforços às políticas públicas dos municípios onde estão nossas operações, contribuindo para o desenvolvimento de habilidades dos alunos e professores, possibilitando que ampliem seu conhecimento e a visão de mundo. O FILLP alia cultura, educação e lazer, além de fomentar novos leitores e escritores entre crianças e adolescentes”, comentou.

“Para nós da Lwart Soluções Ambientais, patrocinar o FILLP desde sua primeira edição, é um orgulho e uma ótima maneira de contribuir com o desenvolvimento da nossa comunidade. Acreditamos que é através da educação, das artes e da cultura que construímos uma sociedade melhor e mais justa.” comenta Laura Camara, gerente de Recursos Humanos e Comunicação da Lwart Soluções Ambientais.

Professor Pasquale participa do FILLP

A programação dos dias 9, 10 e 11 de dezembro começa cedo, às 9h00 da manhã, e conta com apresentações lítero-musicais e peças de teatro. O período da tarde será reservado para as contações de histórias e mais teatro. Nos três dias, às 19h00, ocorrem os lançamentos de livros. Na quarta-feira, 9 de dezembro será a noite de “Coleções de Amores” de Larissa Placca; na quinta, 10/12 “Carma dos Amaldiçoados” de Rodolfo Braga e Thony Souza, e sexta,11/12, “A História da Categoria dos Rodoviários”, de José Pintor.

Ainda no dia 11, A programação também traz a apresentação litero-musical “A Vida no Campo” para lançamento do livro homônimo, escrito por Eduardo Santhana e Julinho Sertão, e revisado pelo professor Pasquale, que encerra o FILLP com uma palestra.

Serviço

Festival Integrado de Literatura de Lençóis Paulista (FIL

Data: de 08 a 11 de dezembro

Local: Facebook e Youtube da Secretaria da Cultura, Educação, Prefeitura de Lençóis Paulista e do FILLP

Entrada franca

Classificação: livre

Confira a programação completa da FILLP 2020:

08 de dezembro

20h – Abertura oficial com presença de autoridades e patrocinadores

– Orquestra Municipal de Sopros Agostinho Duarte Martins, com as participações especiais de: Eduardo Santhana, Ingrid Justino, Matheus Lessa, Ana Clara Ranzani e Ana Kelly

09 de dezembro:

9h – Apresentação Lítero-Musical “A Vida no Campo” e Lançamento do Livro

10h – Peça Teatral “Caipirologia”, da Cia de Teatro Trovamores

14h – Contação de História “Jornal da Roça”, da Trupe TriTrot

15h – Teatro de Bonecos “Pachamama”, com Mariza Basso Formas Animadas

19h – Lançamento do Livro “ Coleções de Amores”, por Larissa Placca

20h – Apresentação de Poesias de Ênio Romani, Patrono da 12º FILLP

10 de dezembro

09h – Apresentação Lítero-Musical “A Vida no Campo” e Lançamento do Livro

10h – Teatro de Bonecos “O Sítio dos Objetos”, com Mariza Basso Formas Animadas

14h – Contação de História “Jornal da Roça”, da Trupe TriTrot

15h – Peça teatral “O Macaco Baterista” , de Ilustre Criança desenhando a canção com Jane DUBOC

19h – Lançamento de Livro “Carma dos Amaldiçoados”, por Rodolfo Braga e Thony Souza

20h – Orquestra de Viola e Violão Boca do Sertão de Lençóis Paulista

11 de dezembro

09h – Peça Teatral: “Ele Infante”, de Ilustre Criança desenhando a canção com Jane DUBOC

10h – Peça Teatral “Maroquinha Fru Fru”, Trupe TriTrot

14h – “Alemdalenda”, de Cia de Teatro Trovamores

15h – Apresentação Litero-Musical “ A Vida no Campo” e Lançamento do Livro

19h – Lançamento Livro “A História da Categoria dos Rodoviários” por José Pintor

20h – Palestra com Professor Pasquale