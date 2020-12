Motociclista morre em acidente na Alcides Soares; vítima tinha 59 anos

Motos se chocaram nas proximidades da Fazenda Lageado

Da Redação

Um acidente tirou a vida de um homem de 59 anos na noite desta sexta-feira, 4 de dezembro, na rodovia vicinal Alcides Soares. A vítima é Daniel Martins, natural de Mandaguari (PR), mas residia na região do Jardim Cristina.

Segundo informações, no trecho entre a portaria da Fazenda Experimental do Lageado e a descida da “serra” para Vitoriana, duas motos teriam se chocado, com causas ainda a serem apuradas.

O outro envolvido no acidente foi socorrido pela equipe do SAMU.