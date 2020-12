Nova arena de eventos em Avaré deve ser inaugurada em 2021

O investimento é de aproximadamente R$ 9 milhões

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré espera inaugurar a Arena de Eventos, popularmente conhecida como Arenão, durante a Exposição Municipal Agropecuária e Industrial de Avaré (Emapa) de 2021.

A data do evento ainda não foi definida. A Emapa de 2020 foi suspensa por conta da pandemia do coronavírus. O empreendimento em construção no Parque “Fernando Cruz Pimentel” é fruto de convênio com o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias do Estado de São Paulo (Dadetur).

Com capacidade para 40 mil pessoas, o espaço será um dos maiores do país. A título de comparação: o famoso Estádio de Rodeios de Barretos em formato de ferradura tem capacidade para 35 mil pessoas sentadas.

Turismo de negócios

O investimento é de aproximadamente R$ 9 milhões. Além de receber rodeios e espetáculos relacionados à festa avareense nacionalmente conhecida, o espaço também será utilizado para recepcionar eventos de grande porte durante todo o ano, movimentando a economia local.

“A Arena de Eventos será um marco para o desenvolvimento turístico de Avaré, pois vai realçar o turismo de negócios, outra potencialidade da estância turística de Avaré”, avalia a Secretaria Municipal de Turismo.