Pessoas com deficiência têm auxílio para ingressar no mercado de trabalho em Botucatu

Projeto já soma dezenas de cidadãos encaminhados a grandes empresas do Município

Da Redação

A Assessoria de Políticas de Inclusão realiza desde 2018 um projeto que tem feito a diferença para pessoas com deficiência que buscam emprego em Botucatu. O programa de Empregabilidade da Pessoa com Deficiência tem como missão contribuir para a inclusão social e econômica de pessoas com deficiência, PcD, no mercado de trabalho.

O projeto já soma dezenas de cidadãos encaminhados a grandes empresas do Município, como indústrias, empresas de saúde e supermercados.

A iniciativa tem como base a mediação entre as empresas, que têm obrigatoriedade no cumprimento da Lei de Cotas, e as pessoas com deficiência, que têm dificuldades para se qualificar profissionalmente. A metodologia do Emprego Apoiado, pelo qual essas pessoas são submetidas, permite que a pessoa com deficiência se qualifique e trabalhe ao mesmo tempo.

Os interessados podem enviar seus currículos para o e-mail empregabilidade-pcd@botucatu.sp.gov.br ou entregar pessoalmente no Centro de Inclusão, aos cuidados da Assessora de Políticas de Inclusão, Ana Paula Bassetto.

Mais informações:

Assessoria de Políticas de Inclusão

Av. Raphael Serra, 460 – Vila Eny

Telefone: 3811-1522 e 3811-1521