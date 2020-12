Reforma do Mercadão de Avaré entra em nova fase

A intervenção em andamento inclui a implantação de acessibilidade nos banheiros

Da Redação

A reforma do Mercado Municipal entrou em nova fase. A empresa responsável pelo empreendimento deu início à pintura do prédio histórico ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento.

A intervenção em andamento inclui a implantação de acessibilidade nos banheiros. Além disso, todas as entradas do imóvel serão acessíveis para cadeirantes.

As adequações vão garantir a obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento que atesta a conformidade com as regras de segurança e prevenção a incêndios. As intervenções são realizadas sem a necessidade da retirada dos comerciantes dos boxes. A proposta da Prefeitura da Estância Turística de Avaré é causar o menor impacto possível no local.

Responsável pela fiscalização da obra, a Secretaria de Planejamento e Transportes estima que o projeto já foi 70% concluído. Recentemente, a estrutura de ferro suspensa no interior do prédio histórico foi retirada. A remoção trouxe à tona a originalidade da parte interna do teto do imóvel inaugurado em 1908.