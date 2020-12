Rodoviária de São Manuel recebe novas obras de modernização

Empresa responsável é a Construtora Reobote, que receberá R$ 330.330

Da Redação

A Prefeitura de São Manuel através de suas Diretorias de Obras, Meio Ambiente e Turismo, iniciou a reforma e remodelação da praça da Rodoviária.

O prédio da Rodoviária foi totalmente reformado pela atual Administração, que deixou o local mais cômodo e bonito, para as pessoas que se utilizam do transporte coletivo municipal e intermunicipal.

Com recurso do MIT-Município de Interesse Turístico enviado pelo Governo do Estado, está sendo possível realizar a reforma e remodelação da praça da Rodoviária, que não recebia melhorias há muitos anos.

Várias melhorias serão realizadas durante a reforma e remodelação como: a construção de rampas de acesso, sinalização tátil para pessoas portadoras de deficiência, substituições das instalações elétricas, de todo o piso que será em lajota sextavada, do gramado, da arborização e colocação de novos bancos.

A empresa que está realizando a obra é a Construtora Reobote Projetos e Empreendimentos, que custará R$ 330.330,72.