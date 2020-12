Agronomia da Unesp divulga seis novos concursos públicos para professores em Botucatu

As candidaturas poderão ser feitas exclusivamente via internet, no site da Unesp

A Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” divulgou seis novos editais de Concurso Público para a contratação de professores substitutos para o campus de Botucatu, por prazo determinado, em caráter emergencial, para o ano letivo de 2021.

Confira as oportunidades ofertadas conforme seus respectivos editais:

40/2020: Agronomia – Ciência do Solo (1);

41/2020: Recursos Florestais e Engenharia Florestal (1);

42/2020: Ciências Sociais Aplicadas (1);

43/2020: Agronomia – Floricultura, Parques e Jardins (1);

44/2020: Agronomia – Melhoramento Vegetal (1);

45/2020: Agronomia – Melhoramento Vegetal (1).

Conforme os editais, poderão concorrer à uma das oportunidades os graduados em curso superior que tenham, no mínimo, título de mestre ou doutor conforme as áreas exigidas. Já a contratação dos profissionais aprovados será pelo prazo de cinco a dez meses, em 12 horas de trabalho, sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com remuneração de R$ 1.331,82 a R$ 1.862,82, correspondente à referência MS-2 e MS-3.1, respectivamente. Porém, caso o candidato tenha título superior ao exigido, o salário será correspondente à titulação.

Inscrições

As candidaturas poderão ser feitas exclusivamente via internet, no site da Unesp, no período de 3 a 23 de dezembro deste ano. Na ocasião, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico e efetuar o pagamento da taxa de participação no valor de R$ 102,00, sendo possível a solicitação da isenção nos dois primeiros dias do período de inscrição.

Seleção

Já a seleção dos candidatos inscritos será realizada por meio de duas fases, sendo a primeira composta por prova didática, de caráter classificatório e realizada por videoconferência. Já a segunda etapa será a análise o currículo lattes documentado, de caráter classificatório.

Vale ressaltar que a validade dos editais será a partir da data de publicação da homologação até o final do ano letivo.