FMVZ/Unesp abre processo seletivo para residência em medicina veterinária

Inscrições e aplicação da 1º fase do Processo Seletivo estão sob responsabilidade da Fundação VUNESP

Já está disponível o edital para o Processo Seletivo do programa de Residência em Área Profissional da Saúde em Medicina Veterinária, na FMVZ/Unesp, para o ano de 2021.

Os interessados podem conferir o edital no site da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp, câmpus de Botucatu, pelo link: https://www.fmvz.unesp.br/#!/ensino/residencia-e-aprimoramento/inscricoes920/, ou no site da Fundação Vunesp no link https://www.vunesp.com.br/UBMZ2001

Este ano, pela primeira vez, as inscrições para o Processo Seletivo, bem como a aplicação da 1º fase do Processo Seletivo, a Prova Objetiva Virtual, estão sob responsabilidade da Fundação VUNESP.

As inscrições ocorrem no período de 26/11 a 14/12/2020.

O processo seletivo será 100% virtual/remoto, devido a pandemia de Covid-19.

A prova objetiva virtual será aplicada no dia 18/01/2021, e as entrevistas e prova prática na forma remota serão realizadas nos dias 10 e 11/02/2021.