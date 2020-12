Governador nomeia Pasqual Barretti como reitor da Unesp

Pasqual Barreti obteve 50,64% das intenções devido à proporcionalidade de votos

Por Flávio Fogueral

O governador João Dória (PSDB) referendou a escolha da chapa encabeçada pelo professor e ex-diretor da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB), Pasqual Barretti, como o novo reitor da Universidade Estadual Paulista (Unesp) para os próximos quatro anos (2021 a 2025). O processo de transição entre as gestões têm início nesta segunda-feira, 7 de dezembro.

Decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado, 5 de dezembro, em decreto assinado no dia 3 de dezembro. Com isso, sua chapa “Unesp Viva e Plural”, composta também pela professora Maysa Furlan, do Instituto de Química de Araquara como vice, tomam posse em 14 de janeiro, sendo que os detalhes da cerimônia são avaliados pela universidade, a fim de se respeitar os protocolos de segurança e higiene devido a pandemia de covid-19. Há duas possibilidades: Palácio dos Bandeirantes ou Memorial da América Latina.

Pasqual Barreti obteve 50,64% das intenções devido à proporcionalidade de votos da instituição (professores 70%, servidores técnico-administrativos e estudantes, 15% cada). A chapa angariou 9.111 votos, sendo 1.300 entre técnicos-administrativos (que têm peso de 15%); 6.499 entre alunos (peso de 15%) e 1.312 entre professores (peso de 70%). Isso faz com que Pasqual obtivesse 50,64% do total de votos válidos.

A homologação da chapa ocorreu em 21 de outubro pelo Colégio Eleitoral da Unesp. Como apenas duas chapas concorreram na eleição, houve necessidade de o Colégio Eleitoral escolher, entre o universo de professores titulares da Universidade, dois nomes para compor a lista tríplice, o que foi feito por maioria de votos dentro do colegiado. Dessa forma, compuseram a lista tríplice para reitor os professores Enes Furlani Junior, que disputou a eleição pela Chapa 2 Unesp de Ponta a Ponta, e José Alexandre de Jesus Perinotto, indicado pelo Colégio Eleitoral. Os nomes que vão integraram a lista tríplice para vice-reitora são dos docentes Héctor Luis Saint-Pierre (Chapa 2) e Cleopatra da Silva Planeta (indicada pelo Colégio Eleitoral).

