Botucatu: ação busca conscientizar população sobre perigos de afogamento

Ação foi educativa e preventiva quanto aos perigos presentes em rios, lagoas e piscinas

Da Redação

As Forças de Segurança de Botucatu realizaram neste domingo, 6 de dezembro, campanha de prevenção ao afogamento em diversos pontos turísticos do município, denominada “Orla é Nossa”. Ação foi educativa e preventiva quanto aos perigos presentes em rios, lagoas e piscinas.

Neste domingo, banhistas, pescadores, visitantes e moradores do Rio Bonito, Porto Said, Mina e Alvorada da Barra, que margeiam o Rio Tietê, receberam panfletos e alertas de bombeiros, guardas municipais e policiais. Também realizada uma palestra para os moradores do Porto Said e instaladas duas placas informativas no Alvorada da Barra.

Ação foi conjunta pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Botucatu, Polícia Militar, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, SAMU 192, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Turismo, Capitania Fluvial Tietê Paraná, Tiro de Guerra 02-048, Conselho Municipal de Turismo, Projeto Crescer Seguro e a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Contou também com o apoio da Associação de moradores do Rio Bonito.