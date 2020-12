Fatecs ampliam número de vagas em 15% para o Vestibular de 2021

As inscrições estão abertas até 15 de dezembro

Da Redação

O processo seletivo das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) apresenta novidades para os candidatos que buscam uma vaga de ensino superior no primeiro semestre de 2021. Além de não contar com prova presencial ou online, as Fatecs lançaram novos cursos e ampliaram o número de vagas em 15%, na comparação com o mesmo período de 2020. Serão 2.396 vagas a mais em 2021.

As inscrições para as 17.960 vagas estão abertas até 15 de dezembro, exclusivamente pelo site vestibularfatec.com.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 39. O Vestibular das Fatecs oferece 84 cursos superiores tecnológicos gratuitos, em todas as regiões do Estado.

Dois novos cursos na área de Tecnologia da Informação (TI) passam a integrar a grade das Fatecs. Big Data para Negócios será oferecido pela primeira vez na Fatec Ipiranga, localizada na Capital. O tecnólogo em Big Data para Negócios administra grandes volumes de dados que, pelo seu valor e diversidade, exigem segurança, privacidade e velocidade. Saiba mais sobre o curso.

Responsável por cerca de 50% das novas vagas nas Fatecs no primeiro semestre de 2021, Gestão Empresarial, na modalidade a distância, volta a ser coordenado pelo Centro Paula Souza (CPS). O curso será oferecido em 47 polos de aprendizagem, somando 1.880 vagas no primeiro semestre de 2021.