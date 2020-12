Hospital das Clínicas promove versão exclusiva do Ilumina HC a pacientes internados

As exibições dos vídeos seguiram todos os protocolos contra a COVID-19

Neste sábado, 5 de dezembro, pacientes internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB), no Hospital Estadual Botucatu (HEBo) e no Serviço de Atenção e Referência em Álcool e Drogas (SARAD) puderam participar de um momento especial: acompanhar, de seus leitos e quartos, uma edição do Ilumina HC voltada exclusivamente para eles.

Durante todo o dia, colaboradores do Hospital se dividiram em quatro turmas e percorreram todos os leitos, apresentando, com o auxílio de tablets e de TVs, um vídeo estrelado pelo Coral Ilumina, formado por servidores do HCFMB que, cada um em sua casa, interpretaram a música “Um Mundo bem Melhor”, adaptação do sucesso “We are the World”, idealizado e composto por Michael Jackson e Lionel Richie.

As exibições dos vídeos seguiram todos os protocolos contra a COVID-19, com a higienização constante dos aparelhos, uso de máscaras e distanciamento social. Como lembrança, foram entregues velas de led, com uma linda mensagem de esperança a todos os pacientes. Além disso, o Projeto Por Amor, da cidade de Avaré, doou 540 kits de higiene pessoal.

O IV Ilumina HC aberto ao público, no formato drive-thru, será no próximo dia 17, a partir das 19h, no Câmpus da Unesp Rubião Júnior, em frente ao prédio da Administração do HCFMB. Por meio de um show de luzes, a fachada do prédio principal do Hospital contará a história vivida por todos nós em 2020, utilizando um dos recursos mais modernos da atualidade: a projeção mapeada, recurso que permite projetar diversos conteúdos nos mais variados espaços.