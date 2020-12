São Manuel: vicinal e avenida passam a ter mão única de direção

Uma terceira rotatória está projetada para ser construída, na avenida Fiorentino Novelli

Da Redação

A Administração Municipal através da Diretoria de Obras construiu a segunda rotatória na vicinal Tarcilio Baroni, no cruzamento do bairro Hélio Aguiar, com o objetivo de melhorar o fluxo de trânsito que dá acesso aos bairros do Nova Conquista, da Conquista, Hélio Aguiar, Bela Vista, Açaí e Comercial Vista Alegre.

Isso possibilitou que modificações importantes ocorressem com relação ao trafego de veículos na vicinal Tarcilio Baroni e na avenida Theophilo Portella, paralela à vicinal, que dá acesso aos bairros da Nova Conquista e Hélio Aguiar.

Após a nova rotatória construída, sentido cidade, a vicinal Tarcilio Baroni passou a ter mão única de direção, o mesmo ocorrendo com a avenida Theophilo Portella, desde o cruzamento com a Geraldo Dotto (acesso ao Bela Vista e Nova Conquista, sentido bairro Hélio Aguiar. O estacionamento de veículos tanto na vicinal Tarcilio Baroni, quanto na avenida Theophilo Portella, estão proibidos,

Os locais foram sinalizados pela Diretoria de Segurança e Trânsito, que ainda trabalha nas proximidades, finalizando os serviços e as modificações importantes realizadas, que devem melhorar o fluxo do trânsito de veículos.

Os motoristas, entretanto, devem ter cuidado especial durante os primeiros dias de adaptação ao novo fluxo do trânsito nos locais.

Uma terceira rotatória está projetada para ser construída, na altura da avenida Fiorentino Novelli, que dá acesso ao bairro Nova Conquista I.