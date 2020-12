Eleitor já pode obter quitação eleitoral

A partir de 9 de dezembro será reativado o serviço de alistamento, transferência e revisão de dados cadastrais

Da Redação

Eleitores já podem emitir certidão de quitação eleitoral no site do TRE. A certidão de quitação eleitoral atesta que o eleitor está em dia com seus deveres eleitorais e substitui todos os comprovantes de votação das eleições realizadas até a data de sua emissão.

Alistamento, transferência e revisão

A partir de 9 de dezembro (quarta-feira), será reativado o serviço de pré-atendimento, via internet, para o eleitor requerer alistamento, transferência de domicílio eleitoral e revisão de dados cadastrais na Justiça Eleitoral.

Os procedimentos serão feitos pela internet, por meio do Título Net. O atendimento presencial continua suspenso em razão da pandemia.

O eleitor deve acessar o site do TRE-SP, clicar em “Eleitor e Eleições” e depois em “Formulário Título Net”. Após, preenche as informações necessárias e anexa imagens da documentação: frente e verso de documento oficial de identificação; comprovante de residência; fotografia do rosto estilo selfie, segurando o documento oficial de identificação; e imagem do comprovante de quitação militar (apenas para homens de 18 a 45 anos que solicitam o primeiro título).

O número de protocolo gerado deverá ser guardado pelo requerente. Caberá à zona eleitoral do eleitor analisar as informações e documentos recebidos, podendo solicitar informações adicionais, caso necessário. O requerimento será examinado pelo juiz eleitoral. Durante todo o processo é possível acompanhar o andamento do pedido.