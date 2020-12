Nova ponte na Rua Ediberto Roque Sforsin tem içamento de vigas programado

Expectativa é que já no início de 2021 o trânsito seja liberado no local

Além da reconstrução das pontes que foram prejudicadas pelas fortes chuvas que atingiram Botucatu no último dia 10 de fevereiro, o projeto do Parque Linear do Rio Lavapés tem em sua composição a construção de um novo dispositivo: uma ponte que liga as ruas João Miguel Rafael (Centro) e Ediberto Roque Sforsin (Vila Jardim).

A empresa responsável pela obra já concretou as vigas de apoio e programou para o próximo dia 15 de dezembro o içamento das mesmas.

Depois deste processo, é a vez da construção da pré-laje e laje, fases que antecedem o asfaltamento do novo equipamento.

A expectativa do Poder Público municipal é que já no início de 2021 o trânsito seja liberado no local.