São Manuel: ação fiscaliza locais sobre aglomerações, vendas de bebidas a menores e perturbação do sossego

Vários locais foram flagrados desrespeitando as normas contidas no Decreto Estadual durante a pandemia, como horário de fechamento, aglomerações e clientes sem máscaras, além de baile funk realizado sem alvará, com mais de 50 pessoas no local. Entretanto, ninguém foi preso durante a operação, que trouxe o seguinte balanço:

13 bares e adegas fiscalizadas

15 trailers fiscalizados

27 estabelecimentos orientados e fechados devido ao horário após as 22 h

42 pessoas abordadas e orientadas

2 bares fechados sem alvarás

1 trailer fechado sem alvará

1 adega fechada sem alvará

Os demais estabelecimentos foram orientados referentes ao horário de fechamento, que vai até às 22h, perturbação de sossego, aglomerações e clientes sem máscara. Novas ações estão programadas com a finalidade de coibir os abusos e verificar se as denúncias são procedentes.