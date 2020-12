Veículo bateu contra a defensa da pista, no km 15, sentindo Capital – Botucatu

Do Leia Notícias

O condutor de um Toyota Etios perdeu o controle do veículo e sofreu um acidente na Rodovia João Hipólito Martins, a Castelinho, em Botucatu, na tarde desta terça-feira, 08.

De acordo com informações, o carro bateu contra a defensa da pista, no km 15, sentindo Capital – Botucatu. O eixo do carro chegou a desprender. Não houve vítima.