Campeonato Paulista de 2021 define grupos e regulamento

Da Redação

Os grupos do Paulistão 2021 estão definidos. Após sorteio realizado na sede da FPF, os 16 times da elite estadual conheceram seus adversários na competição do ano que vem. Quartas e semifinais serão disputadas em jogo único e a decisão do título em partidas de ida e volta.

O Campeonato Paulista terá início em 28 de fevereiro e tem a decisão marcada para o dia 23 de maio. O VAR em todo o campeonato e a utilização de até sete jogadores da base ao mesmo tempo, são as novidades para a temporada.

Confira como ficaram os grupos do Paulistão 2021: