Diretoria de Educação de São Manuel está em nova sede

Provisoriamente, também se instalou a frota de veículos pertencentes a Educação

Da Redação

A Diretoria Municipal de Educação que durante muitos anos esteve instalada em prédio localizado no centro da cidade, na Rua Epitácio Pessoa, recentemente, após a conclusão de uma das etapas da construção do Centro Integrado de Educação na Cohab I, acabou se mudando para o novo prédio, localizado na Rua José Tirapelle, nº 37.

Além de trazer economia aos cofres públicos, já que estava instalada em um prédio locado, a Diretoria de Educação, com a mudança de sede, acaba por ocupar o espaço reservado no Centro Integrado, cujas obras terão continuidade no ano de 2021.

Junto com a Diretoria, provisoriamente, também se instalou a frota de veículos pertencentes a Educação, que futuramente irá se instalar, definitivamente, em prédio próprio, que foi retomado pela atual administração, que serviu durante muitos anos, como garagem da empresa de ônibus Barra Tur.