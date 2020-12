Fotógrafo Marcelino Dias recebe título de “botucatuense emérito”

Há mais de quatro décadas ele eterniza lugares e momentos da história de Botucatu

Da Redação

O fotógrafo Marcelino Dias de Almeida recebeu nesta terça-feira, 8 de dezembro, o título de Botucatuense Emérito. Autoria da homenagem foi do vereador Carlos Trigo (PDT). Marcelino iniciou sua carreira aos 13 anos, na antiga Loja Foto Novaes e tornou-se profissional quando fotografou seu primeiro casamento, aos 15 anos de idade. Trabalhou também na extinta foto Botucatu, Jet color e Foto Rocha e por seis anos foi proprietário do Foto Dias na cidade de Bofete, terra natal de sua mãe.

É casado com Silvana Fatima dos Santos Dias de Almeida e desta união conta com três filhos: Ivan, Natália e Victor.

Há mais de quatro décadas ele eterniza lugares e momentos da história de Botucatu. Já desenvolveu um guia turístico, duas edições do livro imagens de Botucatu e vários postais. Seu mais recente trabalho é a coleção de postal intitulada “Botucatu Terra do Meu coração”, que reúne imagens que mostram as belezas naturais, históricas arquitetônicas e turísticas do município. Também realizou várias exposições fotográficas, sendo a mais importante a exposição Imagens de uma História, onde por meio de imagens faz um comparativo entre ontem e hoje.

Outra marca importante de sua trajetória é sua passagem pela imprensa local. Trabalhou nos jornais A Cidade, Correio da Serra e posteriormente no Diário da Serra, Revista Vitrine, Jornal Primeira Página e Jornal Mais Botucatu. Por três anos editou a revista Registrando – voltada à cobertura de eventos sociais e, posteriormente, de corridas de ruas e Trail Run da cidade, e também a revista Registrando Noivas, dedicada aos casais em preparação ao matrimonio. Por um longo período trabalhou em parceria com a empresa Lourenço Alves fotografia na cobertura de casamentos.